Scioperi trasporto aereo domani voli a rischio nel lunedì nero
Domani, 11 maggio, si prevede che alcuni voli in Italia possano subire cancellazioni o ritardi a causa di scioperi nel settore del trasporto aereo. Le agitazioni coinvolgono diverse compagnie e aeroporti, creando possibili disagi per i passeggeri durante quella giornata. Le autorità e le aziende stanno monitorando la situazione e consigliando di verificare lo stato dei voli prima di mettersi in viaggio.
(Adnkronos) – Voli a rischio domani, 11 maggio, per una serie di scioperi che in Italia mettono a rischio la giornata del trasporto aereo. Si profila un lunedì nero per una serie di proteste. Lo sciopero nazionale di Easyjet, infatti, si incrocerà con diverse mobilitazioni che coinvolgeranno piloti, assistenti di volo, servizi di terra e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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