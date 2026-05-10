Scioperi trasporto aereo domani voli a rischio nel lunedì nero

Domani, 11 maggio, si prevede che alcuni voli in Italia possano subire cancellazioni o ritardi a causa di scioperi nel settore del trasporto aereo. Le agitazioni coinvolgono diverse compagnie e aeroporti, creando possibili disagi per i passeggeri durante quella giornata. Le autorità e le aziende stanno monitorando la situazione e consigliando di verificare lo stato dei voli prima di mettersi in viaggio.

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