Trasporti nei Campi Flegrei confronto in Regione

In Regione Campania si è svolto un nuovo confronto sul trasporto pubblico nei Campi Flegrei. Durante l’incontro, sono stati discussi i problemi relativi alle linee di autobus e alle infrastrutture di collegamento nella zona. Sono stati presenti rappresentanti delle istituzioni e delle aziende di trasporto, che hanno ascoltato le richieste e le segnalazioni dei cittadini e degli utenti. Nessuna decisione è stata comunicata al termine della riunione.

Nuovo confronto in Regione Campania sulle criticità del trasporto pubblico nei Campi Flegrei. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte il portavoce del M5s Antonio Caso e il vicepresidente della Regione con delega ai Trasporti Mario Casillo, è stato fatto il punto sullo stato delle principali infrastrutture ferroviarie che interessano l’area flegrea. Per quanto riguarda la linea Cumana, il vicepresidente Casillo ha confermato che la nuova stazione di Pozzuoli dovrebbe entrare in funzione entro Ferragosto, una prospettiva accolta positivamente ma che, secondo i partecipanti al tavolo, dovrà essere accompagnata da un’accelerazione sul progetto di raddoppio dei binari, ritenuto indispensabile per incrementare la frequenza delle corse e consentire la riattivazione dell’anello Cumana-Circumflegrea. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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