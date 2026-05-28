Un tavolo istituzionale è stato avviato nei Campi Flegrei per discutere dell’ufficio del Giudice di Pace. Il primo incontro si è svolto a Pozzuoli, con l’obiettivo di valutare la gestione dell’ufficio e proporre eventuali miglioramenti nei servizi offerti ai cittadini. La riunione coinvolge rappresentanti dei Comuni della zona e si inserisce in un percorso di confronto volto a ottimizzare il funzionamento dell’istituzione.

Pozzuoli ospita il primo tavolo istituzionale: gruppo di lavoro per valutare l’ufficio del Giudice di Pace e migliorare i servizi ai cittadini. n seguito all’iniziativa del Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che, in seguito ad un’interlocuzione preliminare con il Ministro della Giustizia Nordio, aveva manifestato la necessità di avviare il percorso per istituire l’Ufficio del Giudice di Pace nei Campi Flegrei, si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli, un primo incontro istituzionale. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Per il Comune di Pozzuoli erano presenti il Sindaco Luigi Manzoni, il Capo di Gabinetto Elio Buono, l’Assessore al Bilancio Paolo Ismeno e la Dirigente dell’Avvocatura Anna Sannino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giudice di Pace nei Campi Flegrei: avviato il confronto tra Comuni

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