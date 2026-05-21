Terremoto nei Campi Flegrei caos trasporti | sospese Linea 2 Cumana e Circumflegrea

Stamattina, nell’area flegrea, si è registrato un terremoto che ha causato interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. La Linea 2 della metropolitana, insieme alla Cumana e alla Circumflegrea, sono state sospese a causa delle conseguenze dell’evento sismico. Le autorità stanno lavorando per valutare i danni e ripristinare le linee, mentre i pendolari si trovano ad affrontare disagi e deviazioni. Nessuna informazione ufficiale ha ancora dettagliato l’entità dei danni o eventuali feriti.

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