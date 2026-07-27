Trasformiamo una lattina in un satellite il CanSat Un’attività didattica multidisciplinare | dalla fisica alla matematica dalla chimica alle scienze della terra
Un gruppo di studenti ha trasformato una lattina in un satellite chiamato CanSat, partecipando a un’attività didattica multidisciplinare. L’esperimento coinvolge discipline come fisica, matematica, chimica e scienze della terra. Per anni, lo spazio è stato presente nelle scuole attraverso documentari e immagini, ma questa volta gli studenti hanno realizzato un progetto pratico, avvicinandosi concretamente all’esperienza di costruire un satellite.
Per molti anni lo spazio è entrato nelle scuole soprattutto attraverso documentari, immagini della Luna, biografie di astronauti e capitoli dedicati al sistema solare, mantenendo intatta la propria capacità di affascinare, ma restando lontano dall’esperienza concreta degli studenti. Oggi questa distanza comincia a ridursi, perché in alcune scuole superiori italiane ragazze e ragazzi non si limitano più a studiare i satelliti, ma progettano dispositivi, programmano sensori, definiscono missioni, raccolgono dati e affrontano problemi simili, nelle dovute proporzioni, a quelli presenti nell’ingegneria spaziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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