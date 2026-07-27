Trasformiamo una lattina in un satellite il CanSat Un’attività didattica multidisciplinare | dalla fisica alla matematica dalla chimica alle scienze della terra

Notizia in breve

Un gruppo di studenti ha trasformato una lattina in un satellite chiamato CanSat, partecipando a un’attività didattica multidisciplinare. L’esperimento coinvolge discipline come fisica, matematica, chimica e scienze della terra. Per anni, lo spazio è stato presente nelle scuole attraverso documentari e immagini, ma questa volta gli studenti hanno realizzato un progetto pratico, avvicinandosi concretamente all’esperienza di costruire un satellite.