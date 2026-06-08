La fisica della complessità entra in classe | al via sul lago di Como la terza edizione della Scuola di Didattica della Fisica Federico Cesi

Gli insegnanti partecipano alla terza edizione della Scuola di Didattica della Fisica “Federico Cesi” sul lago di Como. La formazione si concentra sulla fisica della complessità e il suo utilizzo per capire scienza contemporanea, intelligenza artificiale e crisi ambientale. La scuola offre un percorso di approfondimento pratico e teorico, con lezioni e workshop dedicati. Inizio delle attività con una sessione introduttiva in presenza.

La Scuola propone agli insegnanti un percorso di formazione sulla complessità come chiave per comprendere la scienza contemporanea, l’intelligenza artificiale e la crisi ambientale. Iscrizioni aperte sul sito ufficiale. Dopo le precedenti edizioni, torna la Scuola di Didattica della Fisica “Federico Cesi” di Villa Monastero, sul lago di Como. L’iniziativa è rivolta in particolare agli insegnanti di fisica e matematica della scuola secondaria di secondo grado, agli insegnanti di matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado e, più in generale, ai docenti anche di altre materie interessati a ripensare il ruolo della cultura scientifica nella scuola contemporanea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La scienza incantata della Jurema: Nessuna guarigione è solo chimica.

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