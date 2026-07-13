L’università italiana vola in Cina | Uniba prima al Sud con un college a Chengdu Matematica Fisica e Chimica in doppio titolo

Notizia in breve

L'università italiana ha aperto un college a Chengdu, in Cina, diventando la prima nel Sud a farlo. La struttura offre corsi di Matematica, Fisica e Chimica in doppio titolo. L'apertura segna un'espansione internazionale senza precedenti per l'ateneo nel Mezzogiorno. La collaborazione con l'istituzione cinese riguarda programmi di studio condivisi e scambi accademici. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'università, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la crescita internazionale.