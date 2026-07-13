L’università italiana vola in Cina | Uniba prima al Sud con un college a Chengdu Matematica Fisica e Chimica in doppio titolo
L'università italiana ha aperto un college a Chengdu, in Cina, diventando la prima nel Sud a farlo. La struttura offre corsi di Matematica, Fisica e Chimica in doppio titolo. L'apertura segna un'espansione internazionale senza precedenti per l'ateneo nel Mezzogiorno. La collaborazione con l'istituzione cinese riguarda programmi di studio condivisi e scambi accademici. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'università, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la crescita internazionale.
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha aperto le porte del suo nuovo college nella metropoli cinese, un'operazione che non ha precedenti per il Mezzogiorno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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