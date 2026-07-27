Traffico Lazio del 27-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Proseguono fino al 31 luglio i lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e Sigillo, in provincia di Rieti. La strada è interessata da interventi di manutenzione che causano possibili rallentamenti e disagi alla circolazione. La circolazione è monitorata e si consiglia di prevedere percorsi alternativi. Il traffico si mantiene intenso nelle ore mattutine, con possibili code nelle zone interessate dai lavori.