Traffico Lazio del 27-07-2026 ore 09 | 30
Proseguono fino al 31 luglio i lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e Sigillo, in provincia di Rieti. La strada è interessata da interventi di manutenzione che causano possibili rallentamenti e disagi alla circolazione. La circolazione è monitorata e si consiglia di prevedere percorsi alternativi. Il traffico si mantiene intenso nelle ore mattutine, con possibili code nelle zone interessate dai lavori.
Luceverde Lazio Buongiorno in provincia di Rieti proseguiranno Fino al prossimo 31 luglio i lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo sul posto si transita a senso unico alternato con possibili attese nelle due direzioni lavori in corso anche sulla statale 156 dei Monti Lepini che usa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone in direzione del Capoluogo le deviazioni sono su strade secondarie ed anche qui è frequente la formazione di code nelle ore più trafficate della giornata a Roma Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del ponte della Storta divieto di transito Dunque in via della Storta fino a via Boccea con la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA
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