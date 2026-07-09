Alle 09:30 del 9 luglio 2026, si registra traffico intenso sulle principali strade del Lazio. Le autostrade e le arterie principali mostrano rallentamenti e code a causa di un aumento del volume di veicoli. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise, ma il flusso di traffico rimane congestionato in diverse zone. Le autorità invitano gli automobilisti a pianificare percorsi alternativi o a partire con anticipo. La situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso in queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente avvenuto in carreggiata esterna provo a incolonnamenti a partire dalla Salaria fino allo svincolo Cassia ancora in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per traffico intenso all'altezza della Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burkina per traffico intenso incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Nomentana Tiburtina e poi dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina restiamo in carreggiata interna pensione incidente a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30

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