Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 luglio 2026 alle 09:30, nel Lazio, la via Salaria a Roma è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori all'altezza del cavalcavia della motorizzazione. La chiusura è prevista fino al 18 luglio. Il traffico sulla rete regionale è regolare in altre zone, senza altre chiusure o restringimenti segnalati.

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luce verde Lazio trovati fino al 18 luglio Roma la via Salaria chiusa nelle due direzioni per lavori all'altezza del cavalcavia della motorizzazione civile a km 10 E400 il traffico viene deviato sulle corsie complanari inevitabili rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico si viaggia su carreggiata a ridotta sulla statale 1 via Aurelia tra Malagrotta e Castel di Guido nelle due direzioni per voi dalle 15:54 fino al 18 luglio altri lavori su questa statale con chiusura della corsia di marcia dal casello autostradale di Torre in Pietra e Aranova in direzione Roma in provincia di Latina chiusa la via Appia tra Sabaudia e Terracina per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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