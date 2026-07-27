Tradizione e territorialità Così è rinato lo storico brand Gamondi

Il marchio Gamondi, storico produttore di amari nato ad Acqui Terme oltre 130 anni fa, è stato rilanciato mantenendo la sua identità territoriale. Il mercato globale del settore beverage mostra una crescente presenza di prodotti italiani, in particolare piemontesi. La rinascita del brand si basa sulla tradizione e sulla territorialità, elementi chiave per il suo posizionamento nel mercato attuale. Il rilancio segue l’intuizione originale di Carlo Gamondi, fondatore del marchio.

IL MERCATO GLOBALE del beverage parla sempre più italiano. O meglio, piemontese. Lo dimostra il caso Gamondi, storico marchio nato ad Acqui Terme oltre 130 anni fa grazie all’intuizione di Carlo Gamondi, creatore dell’omonimo Amaro. Oggi quel patrimonio storico, reinterpretato con una visione contemporanea e innovativa, si conferma un asset competitivo capace di affermarsi sui mercati internazionali. Lo dimostrano i recenti risultati ottenuti ai World Drinks Awards 2026, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali del settore beverage, dove il brand ha conquistato il titolo di miglior Bitter d’Italia con il suo Bitter Gamondi e la medaglia d’oro per il Vermouth di Torino IGP Rosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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