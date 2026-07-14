Campolo, il borgo degli Scalpellini nell’Appennino bolognese, è stato riqualificato con un investimento da 20 milioni di euro proveniente dal PNRR. La riqualificazione si è concentrata sulla valorizzazione della cultura e del paesaggio locale, coinvolgendo anche un festival dedicato. La zona, che aveva subito abbandono, ora presenta nuove strutture e iniziative pubbliche. La ristrutturazione ha riguardato edifici storici e spazi pubblici, con interventi mirati alla conservazione del patrimonio.

Rinasce Campolo, il borgo degli Scalpellini nell’ Appennino bolognese, grazie al finanziamento da 20 milioni del Pnrr e partendo dalla cultura e dal paesaggio. Coi suoi 20 abitanti e a rischio di spopolamento, il borgo del comune di Grizzana Morandi – un tempo molto più popolato anche e soprattutto grazie alle cave di pietra arenaria che fornivano lavoro a molte famiglie – può oggi parlare di futuro, visto che è stato scelto nel 2023 per il progetto pilota di rigenerazione territoriale Da Campolo l’Arte fa Scola, che lo ha messo in rete con altri luoghi rappresentativi quali la Scola, il Palagio, la Rocchetta Mattei e la Casa Museo Giorgio Morandi, tutte destinazioni che svolgono un ruolo centrale nella nuova offerta culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scalpellini e un festival . Così è rinato Campolo

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