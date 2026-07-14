Battistoni spa | Mflaw società tra avvocati per azioni guida l' operazione che rilancia lo storico brand del lusso presente sui mercati internazionali

Il Tribunale di Roma ha approvato il concordato preventivo in continuità aziendale di Battistoni S., storico marchio del lusso italiano. La società Mflaw, composta da avvocati specializzati, guida un'operazione volta a rilanciare il brand, che mantiene la sua presenza sui mercati internazionali e tutela il valore industriale. La decisione riguarda il piano di ristrutturazione e rilancio del marchio.

Uno storico marchio del lusso italiano riparte con un piano di rilancio che ne tutela il valore industriale e la presenza sui mercati internazionali. Il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale di Battistoni S.p.A., maison romana dell'alta moda maschile fondata nel 1946, conosciuta nel mondo per la storica boutique di Via Condotti e per una consolidata presenza internazionale. L'operazione rappresenta un passaggio di rilievo nel panorama delle ristrutturazioni d'impresa, consentendo di preservare la continuità operativa della società, salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare un marchio che da oltre ottant'anni rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel segmento del lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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