La mancanza di una governance stabile in Libia provoca un forte malcontento tra la popolazione. La situazione è alimentata dal conflitto tra le diverse fazioni, tra cui Haftar, Dabaiba e il Piano Boulos. La carenza di un governo legittimo e funzionante aggravano le difficoltà quotidiane dei cittadini, che vivono senza una guida politica stabile. La tensione tra le fazioni continua a influenzare negativamente la vita di molti, accentuando la crisi nel Paese.

La popolazione soffre molto la mancanza di una governance legittima e attiva per il bene della collettività. Per cui il crescente malcontento si riversa quasi interamente sulla élite al potere sia a Est – dove da Benghazi domina con il pugno di ferro ed una repressione costante da parte della famiglia del capo miliziano Khalifa Haftar – che a Ovest, dove in una condizione di grande frammentazione di ogni autorità civile e militare governa quello che avrebbe dovuto essere un governo di transizione breve e determinato, il Gnu, Governo di Unità Nazionale, presieduto da Abdelhamid Dabaiba, businessmen misuratino che dal 2021 disattende il mandato onusiano per cui era stato eletto (proclamare elezioni libere in tutto il Paese). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Haftar, Dabaiba e Piano Boulos. La bussola di Mezran per capire la Libia

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