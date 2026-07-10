Il maresciallo Khalifa Haftar ha incontrato a Bengasi il consigliere del presidente degli Stati Uniti per gli affari arabi e africani. L'incontro si è svolto nella città libica e ha visto la partecipazione delle autorità locali. Non sono stati rilasciati dettagli sulle discussioni o sugli argomenti affrontati durante l'incontro.

Incontro tra Khalifa Haftar e Massad Boulos a Bengasi. Bengasi, Libia – Il maresciallo Khalifa Haftar, comandante generale delle forze armate libiche, ha avuto un incontro significativo a Bengasi con Massad Boulos, consigliere del presidente americano per gli affari arabi e africani. L’incontro è avvenuto in presenza di Jeremy Berndt, incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense a Tripoli, e di una delegazione che ha accompagnato Boulos. Sviluppo delle relazioni bilaterali. Durante l’incontro, Haftar ha espresso soddisfazione per l’evoluzione delle relazioni tra Libia e Stati Uniti. Ha preso in considerazione il ruolo del presidente Donald Trump nel rafforzare questo partenariato strategico, evidenziando la volontà di proseguire sulla strada della cooperazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Haftar incontra a Bengasi il consigliere Usa Boulos per discutere di cooperazione.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consigliere Usa Massad Boulos in visita a Misurata, senza presentare proposte scritte.Il consigliere del presidente degli Stati Uniti ha incontrato a Misurata rappresentanti locali, militari e civili, senza presentare documenti...

New York, il Comandante Generale dei Carabinieri incontra i vertici ONU e INTERPOL: rafforzata la cooperazione internazionale per sicurezza e missioni di paceIl 6 luglio 2026, il Comandante Generale dei Carabinieri ha incontrato i vertici di ONU e INTERPOL al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New...

Temi più discussi: Haftar incontra il consigliere di Meloni a Washington; Haftar incontra a Bengasi il consigliere Usa Boulos per discutere di cooperazione.; Saddam Haftar vola da Marco Rubio | perché gli Usa tentano la riunificazione della Libia.

Haftar incontra a Bengasi il consigliere Usa Boulos per discutere di cooperazione.Bengasi, Libia – Il maresciallo Khalifa Haftar, comandante generale delle forze armate libiche, ha avuto un incontro significativo a Bengasi con Massad Boulos, consigliere del presidente americano per ... napolipiu.com

Libia, Haftar riceve a Bengasi il consigliere Usa BoulosBENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il comandante generale delle forze armate libiche, maresciallo Khalifa Haftar, ha ricevuto a Bengasi il consigliere del presidente americano per gli affari arabi e ... italpress.com