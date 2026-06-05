La Libia è pronta a scaricare Almasri il premier Dabaiba apre alla Cpi

Il governo libico ha annunciato alla Corte penale internazionale di riconoscere la giurisdizione dell’Aia sui crimini commessi dal 2011 in poi. Il premier Dabaiba ha comunicato questa decisione, aprendo alla possibilità di scaricare l’ex ministro degli esteri, Almasri. La decisione segna un passo importante per il paese, che si prepara a collaborare con la Cpi in ambito giudiziario.

Il premier libico Abdulhamid Dabaiba ha comunicato alla Corte penale internazionale che il suo governo ha deciso di riconoscere la giurisdizione dell’Aia sui crimini commessi dal 2011 in poi. Un’apertura. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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