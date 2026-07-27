Dal 10 al 19 agosto si terrà la 31ª edizione di Tovaglia a Quadri, una cena toscana in quattro portate. L'evento, riconosciuto come fenomeno sociale e culturale, celebra la tradizione e l’identità della comunità tra Toscana e Umbria. La manifestazione si svolge ogni anno e si focalizza sulla narrazione della storia locale attraverso il cibo e le tradizioni. La rassegna ha radici profonde nell’evoluzione della zona e coinvolge abitanti e visitatori.

Arezzo, 27 luglio 2026 – . Giunge alla trentunesima edizione Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”, evento riconosciuto come fenomeno sociale, culturale e identitario che ha costantemente esplorato e narrato l'evoluzione della propria comunità e del suo territorio fra Umbria e Toscana. Scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, e interpretata da abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri, che si svolgerà come di consueto da lunedì 10 a mercoledì 19 agosto nel cortile del Castello di Sorci, ad Anghiari, è un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d’attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tovaglia a quadri, il Pesa dell’amore dal 10 al 19 agosto

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