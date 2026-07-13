Dal 13 al 19 luglio 2026, Venere in Vergine, entrata il 9 e presente fino al 6 agosto, influisce sull’amore. Durante questa settimana, non ci sono dichiarazioni pubbliche di sentimenti, ma si preferisce agire in modo discreto. I 12 segni zodiacali sono coinvolti in questa dinamica, con alcune posizioni più favorevoli di altre. La presenza di Venere nel segno suggerisce un periodo di attenzione ai dettagli nelle relazioni.

L'oroscopo dell'amore della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 ruota tutto attorno a Venere in Vergine, entrata nel segno il 9 e lì fino al 6 agosto: in questi giorni l'amore non si dichiara, si fa. Lunedì 13 il cazimi Sole-Mercurio in Cancro (03:25) rende il pensiero limpido, e nel pomeriggio Venere quadrato Urano (16:26) porta il prurito della novità proprio mentre stavi capendo qualcosa; martedì 14 la Luna Nuova in Cancro (11:43) apre la lunazione più domestica dell'anno; venerdì 17 la Luna raggiunge Venere (17:05), il picco di dolcezza della settimana. Ecco la classifica dei 12 segni in amore. Firma: Artemide – Aggiornato l'11 luglio 2026 La settimana ha un disegno limpido. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo dell'amore della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Venere in Vergine e la classifica dei 12 segni

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L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026

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