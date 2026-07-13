Dal 19 luglio al 9 agosto si svolge la decima edizione dei “Tramonti di Porto Flavia”, evento estivo che si tiene in Sardegna. La manifestazione trasforma un angolo suggestivo dell’isola in un palcoscenico naturale dedicato a arte, paesaggio e cultura. È l’anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera, che si svolge in autunno a Iglesias. La rassegna propone concerti in un contesto paesaggistico unico, coinvolgendo pubblico e artisti.

IGLESIAS – Anche quest’estate, uno degli angoli più suggestivi della Sardegna si trasforma in un palcoscenico naturale capace di coniugare arte, paesaggio, identità e cultura: dal 19 luglio al 9 agosto ritornano “I Tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma in autunno a Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua. Qui, al cospetto dell’imponente Pan di Zucchero, lo scoglio più alto d’Europa, sul... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 19 luglio al 9 agosto al via la decima edizione dei “Tramonti di Porto Flavia”

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