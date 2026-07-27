Tournée Inter terminato il ritiro in Germania | il programma tra Hong Kong e Australia

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha concluso il ritiro in Germania e ha lasciato il paese ieri sera, rientrando in Italia. Dopo aver vinto un test amichevole contro il Karlsruher, la squadra ha iniziato a preparare gli impegni internazionali successivi. La prima fase della preparazione estiva si è chiusa con questa trasferta. Ora i nerazzurri si concentrano sulla programmazione delle partite tra Hong Kong e Australia.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter  ha concluso la prima fase della preparazione estiva. Dopo il successo nel test amichevole contro il  Karlsruher, la  formazione milanese  ha lasciato la Germania ed è rientrata in Italia nella serata di ieri per iniziare ad organizzare i prossimi impegni internazionali. Il programma degli allenamenti ad Appiano Gentile. Come riportato da  Il Corriere dello Sport, i  campioni d’Italia  usufruiranno di  due giorni di riposo  concessi dal tecnico  Cristian Chivu. La ripresa delle attività è fissata per  mercoledì mattina  presso il centro sportivo di  Appiano Gentile. La seduta di allenamento servirà per preparare la partenza, prevista già nella  serata dello stesso mercoledì, quando il gruppo  nerazzurro  si imbarcherà per la  tournée estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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