Tournée Inter terminato il ritiro in Germania | il programma tra Hong Kong e Australia

L'Inter ha concluso il ritiro in Germania e ha lasciato il paese ieri sera, rientrando in Italia. Dopo aver vinto un test amichevole contro il Karlsruher, la squadra ha iniziato a preparare gli impegni internazionali successivi. La prima fase della preparazione estiva si è chiusa con questa trasferta. Ora i nerazzurri si concentrano sulla programmazione delle partite tra Hong Kong e Australia.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter ha concluso la prima fase della preparazione estiva. Dopo il successo nel test amichevole contro il Karlsruher, la formazione milanese ha lasciato la Germania ed è rientrata in Italia nella serata di ieri per iniziare ad organizzare i prossimi impegni internazionali. Il programma degli allenamenti ad Appiano Gentile. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i campioni d’Italia usufruiranno di due giorni di riposo concessi dal tecnico Cristian Chivu. La ripresa delle attività è fissata per mercoledì mattina presso il centro sportivo di Appiano Gentile. La seduta di allenamento servirà per preparare la partenza, prevista già nella serata dello stesso mercoledì, quando il gruppo nerazzurro si imbarcherà per la tournée estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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