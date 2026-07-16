inter guarda il programma completo del ritiro in germania

L'Inter ha pubblicato il programma completo del ritiro in Germania, a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. L'inviato ha annunciato che i nerazzurri inizieranno presto le prime amichevoli. La squadra si prepara agli impegni estivi con sessioni di allenamento e test in vista della nuova stagione. La tournée prevede diverse partite di preparazione, con dettagli sui calendari e le location. La preparazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito dal club.

Roberto Tortora, inviato a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, spiega i prossimi appuntamenti dei nerazzurri, impegnati tra poco nelle prime amichevoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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