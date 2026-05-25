Il piano dell’estate nerazzurra tra il rinnovo di Chivu e la maxi tournée tra Hong Kong e Australia

L'Inter ha annunciato il calendario ufficiale della preparazione estiva, che si svolgerà tra Hong Kong e Australia. Il programma prevede diverse tappe di allenamento e amichevoli, senza date precise ancora comunicate. Contestualmente, si attende la firma del rinnovo di contratto per l’allenatore Cristian Chivu, che dovrebbe ufficializzarsi a breve. La tournée e il rinnovo si svolgeranno in parallelo.

L’ Inter ha definito ufficialmente il programma dettagliato della prossima preparazione estiva in vista della stagione agonistica, un piano strategico che coinciderà con l’imminente firma sul rinnovo di contratto del tecnico Cristian Chivu. Come rivelato nell’odierna rassegna stampa, mentre i calciatori nazionali impegnati nella fase finale del Mondiale raggiungeranno direttamente gli Stati Uniti, il resto del gruppo si ritroverà ad Appiano Gentile tra il 13 e il 14 luglio per sostenere le tradizionali visite mediche e i test atletici di rito, prima di dare il via ufficiale ai carichi di lavoro sul campo. La prima fase del ritiro pre-campionato si svolgerà interamente in Germania, dove la delegazione interista si trasferirà a partire dal 16 luglio per un blocco di allenamenti intensivi della durata di circa dieci giorni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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