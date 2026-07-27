Tour de France Evenepoel scatenato | festeggia imitando Michael Jackson

Da video.gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Remco Evenepoel si è classificato secondo nell’ultima tappa di montagna del Tour de France 2026, il risultato più alto della sua carriera nella corsa. Ha concluso la gara con entusiasmo, celebrando con un’imitazione di Michael Jackson. La sua posizione in classifica generale rappresenta il miglior risultato ottenuto finora in questa competizione.

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Remco Evenepoel ha chiuso l’ultima prova di montagna del Tour de France 2026 con grande soddisfazione per il suo secondo posto nella classifica generale, il miglior risultato della sua carriera alla Grande Boucle. Il belga ha festeggiato ballando sulle note di “Billie Jean” di Michael Jackson. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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