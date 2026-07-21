tour de france 2026 evenepoel vince 16esima tappa

Remco Evenepoel ha vinto la 16esima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 km tra Evian Les-Bains e Thonon Les-Bains. Il ciclista belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha concluso la prova in 32’19”33, dimostrando un dominio netto sulla gara. La vittoria rappresenta la sua sedicesima tappa conquistata in questa edizione della corsa.

Uno stratosferico Remco Evenepoel ha vinto la 16esima tappa del Tour de France 2026, la cronometro di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha dominato la prova chiudendo con il tempo di 32’19?33. Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG staccato di +0.28?. Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek a +1’04”. Seguono i due giovani Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a +1’16”, e Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG), a +1’21”. Ottima la prova dell’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sesto a +1’42” ma a lungo in testa alla corsa. Remco... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tour de France 2026 | tappa 15: Vince Evenepoel ma Vingegaard si ritira!

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