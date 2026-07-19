Ordine d’arrivo Tour de France 2026 quindicesima tappa | Evenepoel trionfa a Plateau de Solaison

Uno straordinario Remco Evenepoel trionfa nella quindicesima tappa del Tour de France, Champagnole-Plateau de Solaison, di 183.9 chilometri e lancia un segnale importante in vista della cronometro di martedì, tappa congeniale alle sue caratteristiche. Il belga tiene il passo dei più forti sull’ultima salita, resiste ai tentativi del duo della UAE Team Emirates-XRG e nel finale lancia la micidiale progressione che lo conduce al successo. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe, che conquista la sua prima vittoria in una tappa in line al Tour, precede in volata Tadej Pogacar e il messicano Isaac Del Toro, staccato di sei secondi. Paul... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 | Behind the scenes | Ep.1

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