Tadej Pogacar ha vinto il suo quinto Tour de France, eguagliando il record di successi più alti. La sua corsa è stata dominata dalla prima settimana fino all’ultimo chilometro a Parigi. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con Pogacar che ha mantenuto il comando in ogni tappa. La vittoria conferma la sua capacità di controllare la corsa e di avvicinarsi ai ciclisti più vincenti della storia.

Il Tour de France 2026 è stato la dimostrazione più potente di quanto Tadej Pogacar stia trasformando la Grande Boucle in un laboratorio della propria grandezza: quinto successo complessivo, record eguagliato con i più grandi di sempre e una corsa tenuta in pugno dalla prima settimana fino all’ultima curva di Parigi. Nel mezzo, un dominio costruito con cinque vittorie di tappa, distacchi pesanti sugli avversari e la sensazione costante che, quando decide di fare corsa vera, gli altri siano costretti a giocare in difesa, sperando solo di limitare i danni. Il momento simbolo di questo Tour è il record sull’Alpe d’Huez: Pogacar ha chiuso la scalata in poco più di 35 minuti, cancellando un primato che resisteva dal 1995 e apparteneva a Marco Pantani, con un margine superiore al minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026: Tadej Pogacar domina alla sua maniera e si avvicina ad essere il più grande di sempre

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Tour de France 2026 - Tadej Pogacar : It's my 7th Tour... I did 7 podiums and 5 wins

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