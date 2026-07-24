Nella diciannovesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo dei voti, 10 e lode, e ha cercato di vincere da solo. La sua squadra ha incontrato difficoltà, spingendolo a prendere in mano la corsa. Piganzoli ha segnalato che la stanchezza si fa sentire tra i corridori. La tappa si è conclusa con Pogacar in evidenza, mentre altri atleti hanno mostrato segni di fatica.

PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tadej Pogacar, voto 10 e lode: voleva vincerla oggi, non era facile, vista la squadra in difficoltà, e quindi si è messo in proprio. Attacca dopo neanche un chilometro in salita e scrive la storia: distrutto il record di Marco Pantani, dimostrazione di forza clamorosa nell’andare a recuperare 3? su Martinez e Carapaz. Sul finale non attende la volata: nonostante la salita spiani attacca i rivali e li stacca, arrivando in solitaria sul traguardo. Quinta vittoria in questo Tour unico per lui. Richard Carapaz, voto 8: scatenato l’ecuadoriano che mette ancora in mostra tutta la sua classe. Prova più volte a staccare tutti i rivali, ma Martinez resta attaccato e forse questo gli nega la seconda vittoria in due giorni alla Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar sempre più nella storia. Per Piganzoli la stanchezza si fa sentire

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