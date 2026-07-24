Tadej Pogacar ha conquistato la salita dell’Alpe d’Huez al Tour de France, entrando nella storia del ciclismo. La sua vittoria sulla celebre montagna era attesa da mesi, dopo che il percorso è stato annunciato. La gara ha richiamato milioni di spettatori lungo le strade, tutti presenti per seguire il campione del mondo. Con questa impresa, Pogacar si aggiunge a pochi atleti ad aver vinto anche su questa salita iconica.

Era una delle poche vette che mancava a Tadej Pogacar per entrare sempre più nella storia del ciclismo. Un appuntamento segnato forse da mesi, quando il percorso del Tour de France è stato annunciato: milioni di persone sulle strade, tutti per un solo uomo, il campione del mondo. Lo sloveno ha messo in scena il solito spettacolo, andando a riprendere tutti gli attaccanti e a riscrivere un altro record, quello dell’ Alpe d’Huez. Marco Pantani nel 1995 cancellato, è lui il migliore ciclista di sempre. Pronti, via e scenario praticamente scontato: sono andati all’attacco una quarantina di uomini. In fuga Adam Yates (UAE Team Emirates XRG),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar nella storia anche sull’Alpe d’Huez! Il più forte di sempre svetta al Tour de France

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