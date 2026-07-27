Domenica a Parigi, le ballerine del Moulin Rouge si sono esibite lungo le strade in occasione dell’ultima tappa del Tour de France. La performance ha accompagnato l’arrivo dei ciclisti, mentre la folla si radunava per applaudire. L’evento ha trasformato il centro città in un palcoscenico di festa, con le ballerine che hanno portato un elemento di spettacolo tradizionale francese. Nessuna informazione sulle altre attività o sui partecipanti coinvolti.

Domenica, a Parigi, le ballerine del celebre Moulin Rouge si sono esibite per le strade per celebrare l’ultima tappa del Tour de France, aggiungendo un tocco di puro spettacolo francese mentre la folla si radunava per acclamare i ciclisti. Le ballerine hanno eseguito il loro caratteristico can-can all’esterno del cabaret, attirando la folla accorsa per assistere sia allo spettacolo sia al passaggio della corsa. La gara, della durata di tre settimane, è iniziata nella vicina Spagna il 4 luglio e ha coperto oltre 3.300 chilometri. L’ultima tappa si è svolta ieri sugli Champs-Élysées della capitale francese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, le ballerine del Moulin Rouge si esibiscono per celebrare l'ultima tappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le ballerine del Moulin Rouge salutano il finale del Tour de France a Parigi

Notizie e thread social correlati

Il gran finale dell’ultima tappa del Tour de FranceL’ultima tappa del Tour de France si è conclusa con una sfilata nel centro di Parigi, come accade spesso.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente l’ultima frazioneLa tappa finale del Tour de France 2026 è partita questa mattina, con i corridori che affrontano l’ultima frazione.

Temi più discussi: Pogacar vince il Tour de France 2026. Ultima tappa a van der Poel; Tour de France 2026 - 20a tappa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (fasi finali) - Video; Tour de France, oggi tappa 21: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026: un Pogacar leggendario batte il record di Pantani sull'Alpe d'Huez.

Tour de France 2026 sets a new speed record: Pogacar finishes 3,197 km in 73h56’26 for an astonishing average of 43.389 km/h, beating his own mark and rising the last six editions into the top seven. Read more: x.com

[Thread dei Risultati] Tour de France 2026 – Fase 10 (2.UWT) reddit

Tour de France 2026: quinto trionfo per Poga?ar, Van der Poel vince sui Champs-ÉlyséesLo sloveno Tadej Poga?ar entra nel ristretto club dei cinque volte vincitori del Tour de France. Mathieu van der Poel ha vinto l'ultima tappa nelle strade di Parigi. View on euronews ... msn.com

Tour de France 2026, Pogacar vince quinta Grande Boucle. Ultima tappa a van der PoelLeggi su Sky TG24 l'articolo Tour de France 2026, 21^ e ultima tappa da Thoiry a Paris Champs-Elysees: il percorso ... tg24.sky.it