La tappa finale del Tour de France 2026 è partita questa mattina, con i corridori che affrontano l’ultima frazione. La gara si svolge sotto la pioggia intensa, che ha reso le strade molto scivolose, richiedendo particolare attenzione ai ciclisti. La corsa si svolge in un percorso che attraversa diverse zone, con le condizioni meteorologiche che influenzano la sicurezza e le strategie dei partecipanti. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 I corridori dovranno comunque prestare attenzione alla strada, che a causa delle forti piogge che hanno colpito la capitale francese nel pomeriggio è molto scivolosa. 18.05 Gruppo ancora compatto. 18.02 Andatura molto tranquilla in questi primi chilometri, con tutto il gruppo omaggiato dal pubblico lungo le strade di Parigi. 17.59 In parata, come da tradizione, ci sono le quattro maglie: Tadej Pogacar gialla, Mads Pedersen verde, Richard Carapaz a pois e Isaac Del Toro bianca. 17.56 Partita ufficialmente l’ultima tappa! 17.54 Il percorso odierno dovrebbe regalare una chances alle ruote veloci, ma attenzione a qualche possibile azione sulla salita verso Montmartre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente l’ultima frazione

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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