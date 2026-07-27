Il gran finale dell’ultima tappa del Tour de France

L’ultima tappa del Tour de France si è conclusa con una sfilata nel centro di Parigi, come accade spesso. La corsa, considerata la più importante del ciclismo, non ha modificato la classifica generale. La tappa finale, tradizionalmente, serve più a celebrare i vincitori e i partecipanti, senza influire sui risultati complessivi della competizione. La corsa si è conclusa senza variazioni significative nella posizione dei piloti in classifica.

L’ultima tappa del Tour de France, la corsa a tappe più importante del ciclismo, spesso non influisce sulla classifica generale. Quasi sempre, anzi, nella storia del Tour è stata definita «una passerella», una sfilata celebrativa nel centro di Parigi. È in effetti stata quasi sempre una tappa perlopiù piatta, nella quale è impossibile fare distacchi significativi, che spesso terminava con una volata finale tra i velocisti ancora in gara. Non è stato così in questa edizione: come l’anno scorso è stata tappa dal finale avvincente, secondo qualcuno la più bella del Tour, nonostante già venerdì ce ne fosse stata una bellissima. Tadej Pogacar, in maglia gialla e già certo di vincere il Tour, ha attaccato e Mathieu van der Poel l’ha seguito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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