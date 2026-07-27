Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver tentato di entrare di notte in un’abitazione. La proprietaria ha dato l’allarme, e i carabinieri sono intervenuti bloccando l’uomo prima che riuscisse a entrare. L’arresto è stato eseguito sul posto. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle eventuali accuse o motivazioni dell’uomo.

Ha cercato di entrare, di notte, nell'abitazione di una donna a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ma dopo che la proprietaria dell'appartamento ha lanciato l'allarme, è stato bloccato dai carabinieri. In manette è finito un 32enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, irregolare sul territorio italiano. L'uomo, in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto droga o alcol, si era introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna di 56 anni. Il 32enne ha prima danneggiato alcuni arredi da giardino per poi provare a forzare la porta finestra dell'abitazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Torre del Greco, 32enne cerca di entrare di notte in casa di una donna: arrestato

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