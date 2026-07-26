Un uomo alla guida di una Fiat Uno ha effettuato manovre pericolose in strada a Torre del Greco ed è stato fermato dai Carabinieri. Durante il controllo, nell’abitacolo è stata trovata una pistola a salve modificata e funzionante. L’uomo è stato arrestato.

Il conducente di una vecchia Fiat Uno è stato fermato dai Carabinieri dopo alcune manovre pericolose. Nell’abitacolo trovata un’arma a salve modificata e pronta a sparare. TORRE DEL GRECO – Le manovre pericolose e le improvvise accelerazioni hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, facendo scattare un controllo che ha portato al ritrovamento di una pistola modificata illegalmente. L’episodio è avvenuto a Torre del Greco, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno notato una vecchia Fiat Uno, con targa della provincia di Milano, procedere lungo la strada lasciando sull’asfalto i segni degli pneumatici. I Carabinieri hanno immediatamente imposto l’alt al conducente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco, sfreccia in strada con una pistola modificata: arrestato

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