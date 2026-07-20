Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver ferito la moglie con una coltellata all’addome durante una lite. La discussione, avvenuta in presenza delle due figlie, sarebbe stata scatenata da motivi di gelosia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il marito è stato fermato dalle forze dell’ordine. Da tempo, secondo le indagini, l’uomo aveva avuto frequenti scontri con la moglie.

Da tempo il marito, secondo la ricostruzione degli investigatori, trovava spesso motivi per litigare, anche dinanzi alle loro due figliolette. Lo faceva spesso per gelosia. L'ultima volta, e siamo alle scorse ore, ha ferito la donna con una coltellata all'addome.Il fatto è accaduto all'interno di un'abitazione di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il grave epilogo dell'ultimo litigio non è sfuggito ai familiari che hanno allertato i carabinieri. Quando sono arrivati i miltari hanno trovato in casa mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. La donna è stata soccorsa e il 34enne è finito in manette ed è ora in carcere. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Torre del Greco, ferisce la moglie con una coltellata all'addome al culmine di una lite per gelosia: arrestato 34enne

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