Un uomo di 71 anni ha aperto il fuoco contro la propria ex nel cimitero comunale di Torre Annunziata, mentre la donna era sulla tomba della figlia. Dopo aver sparato, ha anche rivolto le armi verso le forze dell’ordine intervenute sul posto. È stato arrestato dalle forze di polizia. L’incidente si è verificato in un momento di grande tensione all’interno del cimitero. Le autorità hanno confermato l’intervento e l’arresto dell’uomo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sparatoria mentre la donna era sulla tomba della figlia. Momenti di grande tensione nel cimitero comunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo di 71 anni, identificato come Giuseppe Fogliamanzillo, ha sparato contro la sua ex compagna, ferendola, prima di rivolgere l’arma anche contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto. L’aggressione è avvenuta nella giornata di domenica, mentre la donna si trovava al camposanto per deporre dei fiori sulla tomba della figlia, deceduta in seguito a un incidente stradale. La donna ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita alle gambe e al basso ventre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Torre Annunziata, spara all’ex nel cimitero e apre il fuoco contro la polizia: arrestato 71enne

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