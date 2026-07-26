Un uomo di 71 anni ha sparato alla ex moglie, di 63 anni, nel cimitero di Torre Annunziata, ferendola con alcuni colpi di pistola. La donna è stata trasportata in ospedale. Dopo l’incidente, l’uomo si è barricato in una cappella e si è arreso alle forze dell’ordine. La donna sta ricevendo le cure mediche necessarie. L’uomo è stato arrestato.

La donna, 63 anni, è stata ferita da alcuni colpi di pistola ed è ricoverata in ospedale. L’uomo si è asserragliato all’interno di una congrega e avrebbe esploso colpi anche contro i poliziotti prima di essere bloccato Momenti di paura questa mattina al cimitero di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un episodio di violenza ha richiesto un intervento immediato delle forze dell’ordine. Intorno alle 12, diverse segnalazioni hanno allertato la polizia per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’interno del camposanto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, un uomo di 71 anni avrebbe sparato contro l’ex moglie, una donna di 63 anni, ferendola agli arti inferiori e anche nella zona del basso ventre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spara all’ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata, poi si barrica in una cappella: arrestato un 71enne

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Segue la moglie al cimitero e le spara, tentato femminicidio nel Napoletano

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