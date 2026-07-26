Un uomo ha sparato alla ex moglie mentre si trovava nel cimitero di Torre Annunziata, colpendola all’addome e a una gamba. Dopo averla ferita, si è barricato e ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine presenti sul posto. La donna è rimasta ferita in modo grave. La scena si è svolta in un luogo di commemorazione, trasformato rapidamente in un luogo di tensione e paura.

Dramma nel cimitero di Torre Annunziata, nel Napoletano: la donna è rimasta ferita all’addome e a una gamba. Un luogo di raccoglimento trasformato in pochi istanti in uno scenario di paura. È accaduto nel cimitero di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo di 71 anni, Giuseppe Fogliamanzillo, ha aperto il fuoco contro l’ex moglie, ferendola gravemente, per poi barricarsi all’interno di una cappella e sparare anche contro gli agenti intervenuti sul posto. Dopo una delicata operazione, la polizia è riuscita a bloccarlo e ad arrestarlo. L’agguato nel cimitero davanti alla tomba della figlia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, Rosa Federico, 63 anni, si era recata nel cimitero per deporre dei fiori sulla tomba della figlia Anna, scomparsa tragicamente alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Torre Annunziata, spara all’ex moglie sulla tomba della figlia: poi si barrica e apre il fuoco contro la polizia

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