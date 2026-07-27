Arezzo, 27 luglio 2026 – “ Torneo del Pao, Gigi, Claudio " edizione 2026, raccolti euro 7.795,50. Una somma straordinaria al di sopra di ogni aspettativa. «Grazie a tutti i ragazzi e ragazze della FOSSA Arezzo1991 che con il loro entusiasmo e coinvolgendo altri gruppi ed amici dei colori amaranto hanno raggiunto questo straordinario traguardo in una giornata dedicata al ricordo, all'aggregazione ed all'impegno sociale!» «Destineremo questo importo al sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO che ha un costo annuo di euro 409.500 gratuito per le famiglie grazie ai contributi di tutti i cittadini!». 🔗 Leggi su Lanazione.it

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