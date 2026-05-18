L'edizione del Mercatino dei ragazzi di Cortona si è conclusa con un risultato positivo, raccogliendo più di 7600 euro. La manifestazione ha coinvolto circa cento bambini, che hanno partecipato in piazza dando vita a un evento vivace e partecipato. Durante la giornata si è svolta anche la consegna di una targa ai familiari di una persona ricordata per il suo impegno. La somma raccolta sarà destinata al Calcit, associazione che si occupa di attività benefiche nel settore sanitario.

Arezzo, 18 maggio 2026 – È stata un successo la recente edizione del Mercatino dei ragazzi di Cortona, cento bambini coinvolti in piazza, oltre 7600 euro raccolti per il Calcit e momenti di grande emozione durante la consegna della targa ai familiari di Pasqualino Bettacchioli. L’evento è stato infatti dedicato al compianto fondatore del comitato cortonese del Calcit e ieri, domenica 17 maggio, il sindaco di Cortona Luciano Meoni e il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri hanno consegnato una targa ricordo, in un momento reso ancora più solenne grazie al suono della tromba, lo strumento amato da Bettacchioli, che ha intonato il Silenzio d’ordinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, successo per l’edizione del Mercatino del Calcit: raccolti oltre 7600 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cortona, successo per l’edizione del Mercatino del Calcit: raccolti quasi 8mila euroÈ stata un successo la recente edizione del Mercatino dei ragazzi di Cortona, cento bambini coinvolti in piazza, oltre 7600 euro raccolti per il...

Leggi anche: Mercatino del Calcit a Ceciliano, raccolti quasi 15mila euro

Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino BettacchioliArezzo, 15 maggio 2026 – Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino Bettacchioli. Domenica 17 maggio un’intera giornata per un contributo all’organizzazione che s ... lanazione.it

Torna l'inserto Scuola & lavoro. Da Bimbimbici al Mercatino del Calcit e poi un viaggio della scuola Collodi di Sansepolcro tra storia e arte ad Arezzo, Cortona e MonterchiTorna mercoledì 6 maggio l'appuntamento in edicola con l'inserto Scuola & lavoro del Corriere di Arezzo. Due pagine sono state realizzate dagli alunni e dalle alunne delle classi V A e V B della scuol ... corrierediarezzo.it