Cortona successo per l’edizione del Mercatino del Calcit | raccolti quasi 8mila euro

A Cortona si è svolta con successo l’ultima edizione del Mercatino dei ragazzi, coinvolgendo un centinaio di bambini che hanno partecipato in piazza. Durante l’evento sono stati raccolti quasi 8.000 euro destinati al Calcit. La giornata ha visto anche un momento di grande emozione con la consegna di una targa ai familiari di Pasqualino Bettacchioli. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso e ha portato a una significativa raccolta di fondi.

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