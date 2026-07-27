Torino trattativa avanzata con la Fiorentina per Comuzzo
Il Torino sta accelerando le trattative con la Fiorentina per acquisire il giovane difensore Pietro Comuzzo. Oggi si svolgerà un incontro importante che potrebbe portare alla definizione dell’affare. La società granata mira a rafforzare la rosa in vista della stagione, mentre i viola valutano la proposta. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e le parti continuano a negoziare i dettagli dell’operazione.
Il Torino stringe i tempi per regalare rinforzi importanti ad Abate: trattativa avanzata con la Fiorentina per Pietro Comuzzo. Oggi incontro decisivo tra i club, operazione impostata sulla base di un prestito con opzione, per un pacchetto complessivo valutato intorno ai 20 milioni di euro, con le parti impegnate a limare gli ultimi dettagli per raggiungere un'intesa totale., Nel frattempo, il mercato granata si muove anche su altri fronti: Eray Comert è atteso in città nella giornata di martedì, mentre restano da definire alcuni dettagli legati alle commissioni per Perri, le cui visite mediche sono già state fissate in attesa del via libera definitivo per il viaggio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Torino, si stringe per Comuzzo. Trattativa avanzata con la Fiorentina per cercare accordo totale. Comert atteso in città nella giornata di martedi. Ancora dettagli da limare per Perri sulle commissioni. Visite mediche già fissate ma non c'è ancora il via libera per v facebook
#COMUZZO AL #TORINO, PARTI VICINE Trattativa avanzata con la #Fiorentina. Si lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, possibile obbligo a determinate condizioni. Valutazione sui 20 milioni. Accordo totale non ancora raggiunto. Fonte: @OAcc x.com
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