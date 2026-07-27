torino trattativa avanzata con la fiorentina per comuzzo

Notizia in breve

Il Torino sta accelerando le trattative con la Fiorentina per acquisire il giovane difensore Pietro Comuzzo. Oggi si svolgerà un incontro importante che potrebbe portare alla definizione dell’affare. La società granata mira a rafforzare la rosa in vista della stagione, mentre i viola valutano la proposta. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e le parti continuano a negoziare i dettagli dell’operazione.