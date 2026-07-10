Fine dell’era Corsi all’Empoli? Trattativa avanzata con un fondo americano per la cessione del club
L'Empoli sta trattando con un fondo americano per la cessione del club, dopo 35 anni sotto la gestione della famiglia Corsi. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare alla fine dell’era Corsi. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le discussioni proseguono da settimane. Il club non ha confermato né smentito le indiscrezioni, mentre i tifosi attendono sviluppi ufficiali sulla possibile cessione.
L’Empoli potrebbe chiudere dopo 35 anni l’era Corsi: il club è in trattativa per la cessione ad un fondo americano. Tutti i dettagli. Il modello del calcio italiano a conduzione familiare sta per perdere uno dei suoi baluardi storici e più significativi. Dopo ben 35 anni di gestione esclusiva, radicata sul territorio e guidata con passione dalla famiglia Corsi, anche l’ Empoli si appresta a cambiare pelle e ad aprire le porte ai capitali d’oltreoceano. Attraverso un comunicato ufficiale, la società toscana ha confermato i rumors delle ultime settimane: è formalmente in corso una trattativa con un fondo statunitense per il passaggio di proprietà del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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