L'Empoli sta trattando con un fondo americano per la cessione del club, dopo 35 anni sotto la gestione della famiglia Corsi. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare alla fine dell’era Corsi. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le discussioni proseguono da settimane. Il club non ha confermato né smentito le indiscrezioni, mentre i tifosi attendono sviluppi ufficiali sulla possibile cessione.

L’Empoli potrebbe chiudere dopo 35 anni l’era Corsi: il club è in trattativa per la cessione ad un fondo americano. Tutti i dettagli. Il modello del calcio italiano a conduzione familiare sta per perdere uno dei suoi baluardi storici e più significativi. Dopo ben 35 anni di gestione esclusiva, radicata sul territorio e guidata con passione dalla famiglia Corsi, anche l’ Empoli si appresta a cambiare pelle e ad aprire le porte ai capitali d’oltreoceano. Attraverso un comunicato ufficiale, la società toscana ha confermato i rumors delle ultime settimane: è formalmente in corso una trattativa con un fondo statunitense per il passaggio di proprietà del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fine dell’era Corsi all’Empoli? Trattativa avanzata con un fondo americano per la cessione del club

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