Il Torino sta portando avanti trattative con la Fiorentina per il difensore Pietro Comuzzo. Le negoziazioni sono in corso e rappresentano l’obiettivo principale dei granata sul mercato. La società si sta muovendo con decisione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, concentrandosi su questo giocatore. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle condizioni dell’accordo o sui tempi di definizione.

Calciomercato Torino, Pietro Comuzzo è diventato l’obiettivo principale dei granata. Quali sono le mosse per il difensore della Fiorentina. Il Torino continua a muoversi con grande decisione sul fronte del calciomercato per consegnare allo staff tecnico una rosa completa e competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità individuate dalla dirigenza granata figura senza dubbio il rinforzo del pacchetto arretrato e, proprio in questa direzione, secondo Sky la società piemontese ha impresso una forte accelerata per assicurarsi le prestazioni di Pietro Comuzzo, giovane e promettente difensore di proprietà della Fiorentina. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Profilo e caratteristiche: il giovane classe 2005 che strega i granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Calciomercato Torino, pressing forte su Comuzzo: avanzano le trattative con la Fiorentina. Cosa c’è dietro le mosse dei granata

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