torino accolto parzialmente ricorso su divieto trasferte

Un tribunale ha accolto parzialmente un ricorso contro il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte del Torino ai residenti in Piemonte. Il provvedimento del ministero dell’Interno, che vietava l’acquisto di biglietti fino al 3 novembre 2026, era stato adottato dopo gli scontri avvenuti nel giorno del derby della Mole. La decisione riguarda esclusivamente il divieto di vendita, mentre il divieto di partecipare alle trasferte resta in vigore.

È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Unione Club Granata contro il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte del Torino ai residenti in Piemonte fino al 3 novembre 2026 per gli scontri avvenuti nel giorno del derby della Mole. Il Tar del Lazio ha ritenuto fondate alcune delle contestazioni avanzate, stabilendo che la misura non potrà essere estesa all'intera Regione, ma dovrà riguardare esclusivamente i residenti nella Città Metropolitana di Torino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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