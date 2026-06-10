Le autorità hanno esteso il divieto di trasferte per le tifoserie di Torino e Juventus fino a novembre. La misura riguarda gli ultras delle due squadre e si inserisce in una politica di restrizioni adottata nelle ultime settimane. La decisione si applica alle partite che si disputeranno durante questo periodo. La misura si aggiunge alle altre restrizioni già in vigore per le tifoserie di alcune squadre di calcio.

La lista delle tifoserie con divieto di trasferta si allunga e apre la prossima stagione all’insegna della continuità rispetto alla linea dura del Viminale negli ultimi mesi. Gli scontri prima del derby della Mole dello scorso 24 maggio, nel corso dei quali un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito (l’ipotesi è che sia stato colpito da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine) hanno portato come conseguenza lo stop alle trasferte per le tifoserie di Torino e Juventus fino al prossimo 3 novemreb. Una “squalifica” di dieci giornate complessive durante le quali scatterà la chiusura dei diversi settori ospiti negli stadi dove le due squadre saranno chiamate a disputare gare in trasferta, oltre al divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle regioni interessate. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Derby di Torino, divieto di trasferte fino a novembre per gli ultras di Torino e Juventus

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