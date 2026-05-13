Calcio Foggia ridotta la squalifica del campo | parzialmente accolto il ricorso del club

La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha deciso di ridurre la squalifica del campo inflitta al Calcio Foggia, modificando le quattro partite casalinghe da disputare a porte chiuse. Il ricorso presentato dal club contro questa sanzione è stato accolto in parte, portando a una revisione della decisione originaria. La decisione consente al team di giocare alcune partite in modo aperto al pubblico.

Dopo tante notizie negative, ne arriva una discretamente accettabile per il Calcio Foggia. Il ricorso presentato dal club contro la sanzione delle quattro gare casalinghe da disputare a porte chiuse, è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc. Nell'udienza tenutasi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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SERIE C | Foggia, ore decisive: Casillo e De Vitto pronti a salire sul ponte di comando del club

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