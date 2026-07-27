L'Ascoli ha perso 1-0 contro il Frosinone nella prima amichevole stagionale. La squadra ha mostrato una buona prova, con i nuovi che si sono inseriti bene. Durante la ripresa, il tecnico ha lasciato spazio a tutti i giovani della rosa. La partita si è conclusa senza cambiamenti nel risultato finale, ma con segnali positivi dal punto di vista del consolidamento del gruppo.

L’ Ascoli perde di misura la sua prima amichevole stagionale contro il Frosinone, ma non ne fa un dramma. La prova dei bianconeri è stata comunque positiva e mister Tomei nella ripresa ha lasciato spazio a tutti i ragazzini della rosa. Senza Gori alle prese con il virus intestinale e senza Damiani e Oliveri ancora in fase di recupero, non sono mancate le note positive a partire dal debuttante Perciun. Tomei, una sconfitta che non fa piacere, ma che possiamo considerare indolore? "Sono molto contento per due motivi, portare la pelle a casa e finire il ritiro senza infortuni, poi sicuramente i nuovi come si sono inseriti. Una buona partita contro una squadra fisica che gioca uomo su uomo e fa della fisicità la sua forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomei: "Dimostrata personalità. I nuovi si stanno inserendo bene"

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