le ultime il picchio al lavoro tomei testa i nuovi

Nella zona di Norcia, la squadra ha proseguito gli allenamenti sotto la guida del tecnico Francesco Tomei. La prima settimana di ritiro si sta concludendo e i giocatori stanno aumentando l’intensità degli esercizi. La squadra si sta preparando con sessioni di lavoro quotidiane, mentre il tecnico monitora i progressi e i nuovi schemi di gioco. Le attività si svolgono tutte sul campo di allenamento ufficiale.

In quel di Norcia anche ieri la squadra ha continuato a lavorare sotto le direttive del tecnico Francesco Tomei. La prima settimana di ritiro dell’Ascoli è ormai quasi andata in archivio e il gruppo piano piano sta iniziando ad alzare l’asticella. In questa prima parte del lavoro programmato i bianconeri stanno mettendo benzina nelle gambe con un importante lavoro atletico alternato ad una parte tattica che sta vedendo i nuovi arrivati metabolizzare la filosofia e i meccanismi di gioco voluti dal timoniere del Picchio. Nel fare ciò ad accelerare il processo di integrazione saranno i vecchi che hanno subito accolto nel migliore dei modi Giacomo De Pieri, Sergiu Perciun e Gennaro Acampora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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