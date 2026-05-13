Dopo giorni di ricerche, Sonia Bottacchiari e i figli sono stati ritrovati in Friuli. La donna si trova con loro e sta bene, ma ha chiesto di non rivelare il luogo in cui si trovano. La sua preoccupazione riguarda la sicurezza e la privacy della famiglia, e ha preferito mantenere il silenzio sulla posizione attuale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media.

Ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai figli, scomparsi in Friuli. Dopo diversi giorni di ricerche, la donna è stata rintracciata, ma non ha voluto dire dove si è rifugiata con i due adolescenti e i cani per “timori e preoccupazioni” sulla rivelazione del luogo, minacciando di “rendersi nuovamente irreperibile”. A comunicarlo è la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. Il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei figli La famiglia è stata trovata dopo aver fatto perdere le sue tracce dal 20 aprile da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, da dove era partita per passare qualche giorno in campeggio. “È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari ritrovata coi figli, stanno bene ma non vuole che si sappia dove sono: "È preoccupata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: “Se dite dove sono sparisco di nuovo”Roma, 13 maggio 2026 – Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da oltre 20 giorni da Tarcento, in...

Trovata viva Sonia Bottacchiari con i figli, la svolta sulla donna scomparsa in Friuli: «Stanno bene». Le condizioni di lei: «Non dite dove sono»La donna scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile insieme ai due bambini è stata rintracciata.

Temi più discussi: Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane; Inviato di Sky trova alcune lettere di Sonia Bottacchiari, scomparsa con i figli, a casa del padre: Dal testo emerge una situazione di sofferenza e inquietudine; Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato, ora si indaga per sequestro di persona.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, ritrovata una sua lettera a casa del padre: Dal testo emerge una situazione di sofferenza e inquietudine x.com

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: Se dite dove sono sparisco di nuovoDopo giorni di ricerche i carabinieri hanno rintracciato la donna con i figli di 14 e 16 anni. Sul caso proseguiranno le indagini per sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa d ... quotidiano.net

Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno beneRintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. Secondo quanto dichiarato ... fanpage.it