Un rappresentante di Amazon ha dichiarato che Tomb Raider: Catalyst potrebbe essere pubblicato nel 2028, un anno più tardi rispetto alla data inizialmente annunciata. La nuova finestra di lancio è stata comunicata durante una presentazione dedicata agli investimenti futuri dell’azienda. La decisione si basa su piani di sviluppo e strategici dell’azienda stessa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni di questo ritardo.

Tomb Raider: Catalyst potrebbe arrivare nel 2028, un anno dopo rispetto alla finestra di lancio comunicata durante la presentazione ufficiale. A indicare la nuova data è stato Jeffrey Gattis, responsabile della divisione videoludica di Amazon, parlando dei prossimi investimenti dell’azienda. Durante un’intervista, Gattis ha ricordato i due nuovi giochi dedicati a Lara Croft, spiegando che Tomb Raider: Legacy of Atlantis arriverà il 12 febbraio 2027, mentre il titolo successivo dovrebbe seguirlo nel 2028. Il riferimento sembra riguardare proprio Tomb Raider: Catalyst, inizialmente annunciato per il 2027. Tomb Raider – Gamerbrain.net Amazon indica il 2028, ma il rinvio non è ancora stato confermato ufficialmente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Tomb Raider Catalyst rinviato al 2028? L’annuncio di Amazon cambia i piani per Lara Croft

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Tomb Raider Catalyst Is Delayed To 2028

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